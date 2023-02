Homem desaparece no mar após cair da garupa de moto aquática no litoral de SP

Vítima, de 27 anos, caiu no mar com outro passageiro, que foi resgatado. Praia da Enseada em Guarujá, SP

Um homem, de 27 anos, desapareceu no mar após cair de uma moto aquática, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao g1, a Marinha do Brasil (MB) informou, nesta quinta-feira (9), que ele estava na garupa do veículo acompanhado de outro passageiro, que também caiu na água, e o condutor.

A situação aconteceu por volta das 22h do último dia 6 de fevereiro, no Canto do Tortuga, local próximo à Praia da Enseada. Na ocasião, segundo a Marinha, apenas um dos passageiros foi resgatado e passa bem, enquanto o outro, que não teve o nome revelado, desapareceu no mar.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), uma amiga do desaparecido informou à corporação que ele é um homem negro, de 27 anos e que mora na capital paulista. Ela acrescentou que, antes do colega desaparecer, ele estava vestindo um colete azul e preto.

A Marinha pontuou, ainda, que uma equipe de busca e salvamento permanece no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, apoiando a procura pelo desaparecido. “Incentivamos a participação da população e disponibilizamos o telefone 185 para emergências náuticas”, concluiu.

