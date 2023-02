Homem desaparecido é encontrado sem a cabeça em área de mata no Tocantins

Polícia Militar faz buscas na tentativa de encontrar suspeito do crime. Corpo foi localizado em uma área rural, na divisa com o município de Barra do Ouro. Homem é encontrado sem a cabeça, no município de Barra do Ouro

Divulgação

Um homem, que estava desaparecido desde sábado (18), foi encontrado morto, nesta manhã, em uma área rural, na divisa com o município de Barra do Ouro, norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava sem a cabeça.

A PM informou que a cabeça da vítima ainda não foi achada. Nesse momento, policiais fazem buscas em uma área em que não há sinal de celular na tentativa de localizar o suspeito.

A notícia impressionou os moradores da cidade. Nas redes sociais, pessoas repercutem o homicídio brutal.

A polícia ainda não informou a identidade da vítima. O g1 solicitou informações da Secretaria de Segurança Pública sobre as investigações do caso.

