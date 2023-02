Homem diz para família que matou mulher, ateou fogo e jogou corpo em rio em SC; mulher está desaparecida

Informação foi divulgada pela Polícia Militar na noite de quinta-feira. Polícia Civil afirma que há investigação em andamento. Sirene de viatura PM

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se houve feminicídio em Ipira, no Oeste catarinense, após um homem relatar aos familiares que teria matado a esposa, ateado fogo nela e jogado o corpo em um rio. A informação foi divulgada em relatório da Polícia Militar na noite de quinta-feira (16).

Após o caso ser divulgado pela PM, o delegado Gilmar Bonamigo disse que há uma investigação em curso para apurar se o crime ocorreu e confirmou o desaparecimento da mulher na tarde desta sexta-feira (17). A polícia também não tinha informações sobre o paradeiro do homem até esta manhã.

Segundo a informação divulgada pelo 26° Batalhão da PM, o homem que relatou o caso aos familiares tem 39 anos. Ele teria confessado aos familiares que no final de semana teria assassinado a companheira de 59 anos por esganadura.

Logo depois, disse que ateou fogo no corpo dela mulher e a jogou em um rio. As polícias Civil e Militar disseram que não há informações sobre o corpo.

Ipira tem cerca de 59 mil habitantes e fica a cerca de 483 quilômetros de Florianópolis, Capital catarinense.

