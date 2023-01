Homem e adolescente são mortos a tiros na Zona Norte de Natal

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (28) no bairro Pajuçara. Nenhum suspeito foi preso no local. Giroflex, Polícia Militar RN

Dois homens foram mortos a tiros, na noite de sexta-feira (28) em uma travessa localizada no bairro Pajuçara, na Zona Norte de Natal. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 19h10 por moradores da região, que relataram ter ouvido tiros de arma de fogo entre a Rua Fernando Lima e a Rua dos Emigrantes.

O caso ocorreu na Travessa Lagoa de Pitangui, no loteamento Santa Cecília.

No local, os policiais encontraram os corpos de um homem de 29 anos e um adolescente de 15, segundo as informações preliminares. Ambos tinham várias marcas de tiros.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar a investigação.

Até a manhã deste sábado (28), as vítimas ainda não tinham sido identificadas oficialmente pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), que recolheu os corpos no local do crime para realizar necrópsia.

Nenhum suspeito foi preso pelo crime.

