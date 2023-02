Homem é amarrado em poste e espancado após suspeita de atos obscenos em Criciúma

Testemunhas relataram à PM que agressões iniciaram após ele ser visto mostrando seu órgão genital para mulheres e crianças. Vídeos registraram homem sendo amarrado e agredido; imagens serão analisadas

A Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Criciúma, no Sul catarinense, apura o espancamento e possível tentativa de linchamento contra um homem encontrado desmaiado e com vários ferimentos pelo corpo amarrado a um poste.

O homem foi encontrado na noite de segunda-feira (27) pela Polícia Militar (PM) que identificou várias lesões e sangramentos. Testemunhas relataram à corporação que o homem foi agredido após ser visto “se masturbando e mostrando seu órgão genital para mulheres e crianças”.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem para o hospital.

A versão das testemunhas será investigada pois, até a noite de segunda-feira (27), não houve nenhuma comunicação a respeito da importunação sexual, que também será apurada.

Vídeos mostrando a agressão foram divulgados em redes sociais. Diante da repercussão do caso, o delegado regional de Criciúma, André Milesi, garantiu, na manhã desta terça-feira (28), que o caso de violência será devidamente investigado.

Ninguém foi preso até o momento. O estado de saúde do homem espancado não foi informado até a última atualização desta reportagem.

