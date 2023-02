Homem é assassinado a tiros em Araras, no 2º homicídio do ano

Crime aconteceu no bairro José Ometto I, na tarde desta quarta-feira (1º), segundo a GCM. Ninguém foi preso. Homem é morto a tiros em Araras

Beto Ribeiro Repórter

Um homem foi morto com 6 tiros na tarde desta quarta-feira (1º), na Rua Doméstica, no bairro José Ometto I, em Araras (SP), segundo a Guarda Civil Municipal. Este é o segundo homicídio registrado na cidade em 2023.

A vítima, de 27 anos, não teve a identidade divulgada. A motivação ainda é desconhecida e ninguém foi preso.

A Polícia Civil foi chamada e iniciou o trabalho de perícia. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Primeiro homicídio do ano

Polícia Civil de Araras investiga o caso

No dia 20 de janeiro, um homem de 26 anos foi executado nas proximidades do Residencial Victório Arthur Corrochel, no Jardim Nova Olinda.

Rapaz de 26 anos é morto a tiros no Jardim Nova Olinda em Araras

Casos de furtos e roubos de veículos e de homicídios crescem em Araras, diz SSP

Policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pela cidade no momento em que foram acionados pela Central de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender um homicídio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi executada com uma pistola nove milímetros. De acordo com testemunhas, o criminoso, que usava um capuz, desceu de um carro e efetuou os disparos contra o jovem.

Aumento de homicídios em 2022

Os crimes contra a vida tiveram um aumento significativo na cidade. O número de vítimas de homicídios saltou de 4, em 2021, para 13, em 2022, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

