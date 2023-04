Homem é assassinado a tiros em bar na região norte de Palmas

Leonilson Lima Melo Junior morreu ainda no local. Suspeitos de atirar fugiram após o homicídio. Homicídio foi registrado em um bar de Palmas

Sarah Bonini/TV Anhanguera

Um homem identificado como Leonilson Lima Melo Junior, de 25 anos, foi assassinado a tiros, na manhã deste sábado (1º), em um bar na região norte de Palmas.

Segundo informações da Polícia Militar, ele ingeria bebida alcoólica no estabelecimento junto com um primo, quando três homens chegaram ao local em um carro de passeio.

A PM informou que os três desceram do veículo e um deles atirou contra Leonilson. A vítima foi atingida na região do abdômen e não resistiu. Depois, fugiram. Os suspeitos ainda não foram encontrados.

Homem é morto a tiros na região norte de Palmas

Sarah Bonini

Palmas registra mais um homicídio neste sábado (1º)

Sarah Bonini/TV Anhanguera

