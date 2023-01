Homem é assassinado a tiros em Bauru; criminosos fugiram

Vítima de 41 anos foi encontrada com ferimentos pelo corpo na Rua Felicíssimo Antônio Pereira. Testemunhas disseram que agressores estavam em duas motos. Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (24), por volta das 22h, na Vila Independência, em Bauru (SP). A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do homicídio. A identidade dele não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que foi chamada até a quadra nove da Rua Felicíssimo Antônio Pereira. No local, a vítima foi encontrada caída no chão alvejada por disparos.

O homem chegou a ser levado para socorro médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu antes de dar entrada para atendimento.

Segundo testumunhas, os criminosos estavam em duas motos. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades do assassinato podem auxiliar na investigação.

