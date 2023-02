Homem é assassinado a tiros em Paty do Alferes

Crime aconteceu no bairro Monte Alegre. Segundo a polícia, vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem, de 32 anos, foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (1º) em Paty do Alferes (RJ). O crime aconteceu no bairro Monte Alegre.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida na rua e correu para uma empresa próxima ao local para tentar fugir dos atiradores. Os criminosos foram atrás e efetuaram mais disparos.

O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Luiza Gonzaga, em Miguel Pereira (RJ) — cidade vizinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.

A Polícia Civil fez uma perícia no local para ajudar nas investigações. Um funcionário da empresa recolheu sete cápsulas que estavam no chão e entregou para os agentes.

O caso foi registrado na delegacia de Miguel Pereira. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do crime também era desconhecida.

