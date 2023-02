Homem é assassinado a tiros em Resende; atiradores invadiram casa da vítima para confirmar morte

Segundo a Polícia Militar, vítima estava na cozinha fazendo o jantar quando foi atingida por tiros vindo do lado de fora do imóvel. Um homem, de 34 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa na noite de quarta-feira (8) em Resende (RJ). O crime aconteceu na Rua da Torre, no bairro Novo Surubi.

Segundo a Polícia Militar, os familiares relataram que a vítima estava na cozinha quando foi atingida pelos primeiros disparos. Os criminosos estavam do lado de fora da residência e pediram para entrar alegando serem agentes da PM.

A família não abriu o portão, mas os atiradores arrombaram e entraram no imóvel. Os homens subiram até o cômodo em que vítima estava e efetuaram mais disparos para confirmar a morte.

O local passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Volta Redonda (RJ).

O crime foi registrado na delegacia de Resende. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido.

