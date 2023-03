Homem é assassinado a tiros na avenida Ataíde Teive, zona Oeste de Boa Vista

Helinton Andrade Serrão de 50 anos, foi atingido por um tiro na perna e outro na cabeça. O IML realizou a remoção do corpo para os devidos exames. De acordo com testemunhas, um celta de cor preta parou próximo da vítima que foi alvejada

Um homem identificado como Helinton Andrade Serrão, de 50 anos, foi morto com dois tiros, na manhã desta terça-feira (14). O caso aconteceu na avenida Ataíde Teive, zona Oeste de Boa Vista. Ninguém foi preso.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que um carro, de cor preta, se aproximou e atirou em Helinton. Os tiros foram na cabeça e na perna.

Ao chegar na avenida, os policiais já encontraram o homem morto. A perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. O IML realizou a remoção do corpo.

O caso foi registrado na Delegacia Geral de Homicídios, onde será investigado.

