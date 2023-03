Homem é assassinado com sete tiros no bairro Cecap em Lorena

Vítima foi encontrada morta na madrugada de sexta. Ninguém foi preso. Um homem de 33 anos foi morto com sete tiros na madrugada desta sexta-feira (24) no bairro Cecap em Lorena (SP). Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta às 3h30 no bairro Avenida Lorena. O rapaz tinha perfurações no abdômen, nas costas e no rosto.

A PM informou ainda que a vítima tinha passagens por furto e embriaguez ao volante. O caso foi registrado e é investigado pela polícia.

