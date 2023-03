Homem é assassinado com três tiros na madrugada deste sábado em Araguaína

Polícia Militar aponta que vítima tinha passagem pela polícia. Outro homem também teria levado um tiro no pé. Viatura da Polícia Militar do Tocantins

Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 29 foi assassinado na madrugada deste sábado (11). O crime aconteceu em Araguaína, no norte do estado. De acordo com informações da Polícia Militar, Raí Vieira Dias teria levado três tiros. O Samu foi acionado e confirmou a morte dele. Ainda segundo a PM, ele tinha passagem pela polícia por furtos e envolvimento com drogas.

Como parte das investigações, os policiais ainda encontraram outro homem, de 22 anos, que também teria levado um tiro no pé. Ele relatou que estava com o outro homem quando uma pessoa em uma moto se aproximou e fez os disparos.

O homem de 22 anos foi levado ao Hospital Regional de Araguaína. O suspeito de ter efetuado os disparos ainda não foi identificado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

