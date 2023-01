Homem é assassinado e tem corpo carbonizado em Palmas; polícia diz que suspeitos queriam simular acidente

Vestígios apontam que corpo foi arrastado para dentro de carro após homicídio. Mãe e filho foram presos por suspeita do crime. Corpo foi encontrado dentro de carro na região sul de Palmas

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste domingo (29) em Taquaralto, na região sul de Palmas. Uma mulher de 38 anos e o filho dela foram presos em flagrante por suspeita do crime. A polícia suspeita que a vítima seja marido e padrasto dos suspeitos detidos, mas por causa das condições do corpo só será possível confirmar após exames de identificação.

O crime aconteceu durante a madrugada no setor Laila e o corpo foi localizado dentro de um carro perto de uma área de mata. Segundo a Polícia Civil, vertígios apontam que o homem teria sido assassinado em uma casa e depois arrastado para dentro do veículo.

A perícia conseguiu identificar marcas de sangue. A suspeita é de que após arrastarem o corpo, os suspeitos tenham conduzido o carro para outra área, no mesmo setor, onde incendiaram o veículo para simular um acidente de trânsito.

Local onde a vítima teria sido morta antes de ser arrastada para carro

Betânia Sousa/TV Anhanguera

O carro ficou totalmente destruído. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames de identificação e que vão indicar a causa da morte.

Outros dois homens investigados foram presos. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

