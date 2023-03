Homem é assassinado na entrada de condomínio em Mogi das Cruzes

Segundo a polícia, ele foi baleado na manhã deste sábado. Ninguém foi preso. Um homem foi assassinado na entrada de um condomínio em Mogi das Cruzes neste sábado (11). Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha 38 anos e foi baleada na entrada de um condomínio na Rua José Pereira no Distrito de Jundiapeba. Segundo o boletim, policiais militares encontraram o homem caído, com ferimentos causados por arma de fogo.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A esposa e alguns familiares da vítima estavam no local do crime, mas informaram que apenas ouviram o disparo e não viram nada. Ninguém soube informar o motivo do assassinato.

O caso foi registrado como homicídio na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.

