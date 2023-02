Homem é assassinado pelo ex da namorada no interior de SP

Suspeito invadiu a casa da ex e a encontrou com o novo namorado, que acabou esfaqueado, em Ibitinga (SP). Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Um homem de 37 anos morreu esfaqueado pelo ex da sua namorada na madrugada deste sábado (18), no Jardim Santa Isabel, em Ibitinga (SP).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não foi encontrado, invadiu a casa da ex e viu o novo namorada dela no local. Ambos começaram uma briga e, em seguida, a vítima foi esfaqueada.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do resgate do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

O local do crime passou por perícia da Polícia Técnico-Científica e a investigação aguarda o laudo do exame necroscópico.

