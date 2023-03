Homem é atacado a tiros em bar no Garimpo Bom Futuro em Ariquemes, RO

Vítima foi socorrida por moradores ao hospital em Alto Paraíso. Agressão teria sido motivada por ciúmes. Um homem foi atacado a tiros enquanto estava em um bar no distrito Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes (RO). Ele foi atingido no braço e tórax e foi socorrido ao hospital em Alto Paraíso (RO). Segundo a vítima, o ataque teria sido causado por ciúmes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia de que disparos de arma de fogo haviam sido ouvidos no assentamento Terra Prometida. Quando chegaram no local, foram avisados de uma briga em um bar, que teria resultado em tiros.

No bar, os agentes perceberam manchas de sangue no chão dentro e fora do ambiente e encontraram um cartucho de munição calibre .36. A vítima já havia sido socorrida por moradores ao hospital em Alto Paraíso.

O homem contou que estava bebendo no bar quando o autor dos disparos chegou, tirou uma arma de dentro de uma mochila e atirou nele. Na tentativa de se defender, a vítima tentou atacar o suspeito com golpes de facão. O agressor, então, recarregou a arma, disparou novamente e fugiu para dentro de uma área de mata.

Ainda de acordo com a vítima, a agressão teria acontecido por causa de ciúmes pois uma mulher com quem havia se relacionado era ex-companheira do atirador.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e é investigado.

Vittorio Rienzo