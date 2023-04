Homem é atacado com golpes de facão em Aracaju

Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo cruzamento das Avenidas Augusto Franco com Edézio Vieira de Melo, quando foi abordada pela vítima pedindo socorro. Equipes realizaram socorro de homem que sofreu golpes de facão

Leonardo Barreto/g1

Um homem sofreu uma tentava de homicídio, na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Edézio Vieira de Melo, conhecida como Explosão, no Bairro Pereira Lobo, em Aracaju.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi ferido com golpes de facão na região da cabeça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo cruzamento das Avenidas Augusto Franco com Edézio Vieira de Melo, quando foi abordada pela vítima pedindo socorro.

A equipe prestou assistência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

Quem tiver informações que contribuam para a localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

