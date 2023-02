Homem é atacado por abelhas durante poda de árvore na zona Oeste de Boa Vista

Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Roraima (HGR) pelo Corpo de Bombeiros. Outras pessoas também foram atacadas e chegaram no hospital por conta própria. Ele estava podando uma árvore quando foi atacado pelo enxame

Um homem foi atacado por um enxame de abelhas na manhã desta terça-feira (7), enquanto estava podando uma árvore em uma residência no bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista.

Uma pessoa no local relatou aos Bombeiros que ele estava cortando a árvore na casa da vizinha, quando as abelhas o atacaram.

Além do rapaz, outras pessoas também foram atacadas, mas foram até o hospital por conta própria.

O rapaz foi levado para o Hospital Geral de Roraima (HGR) pela equipe do Corpo de Bombeiros. Mesmo com várias ferroadas, a vítima estava consciente e orientada.

Os bombeiros permaneceram no local para controlar o enxame e isolar a área.

Vito Califano