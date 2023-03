Homem é atacado por pitbull, fica ferido e é levado ao hospital em Boa Vista

A vítima relatou ainda que o cachorro fugiu de uma casa que estava com o portão aberto. O dono do cachorro foi conduzido à Central de Flagrantes. Homem foi levado ao Hospital Geral de Roraima

PMRR/Divulgação

Um homem, de 46 anos, ficou ferido após ser atacado por um pitbull nessa sexta-feira (24). A vítima precisou ir ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para receber atendimento. O ataque aconteceu nessa sexta-feira (24), no bairro Jardim Equatorial, zona Oeste de Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local avistou o homem com vários sangramentos pelo corpo. Questionado, ele respondeu que estava voltando para casa quando foi atacado pelo animal.

A vítima relatou ainda que o cachorro fugiu de uma casa que estava com o portão aberto. Então, a PM foi até a residência e questionaram o dono, de 34 anos, sobre a saída do animal. Ele confirmou, mas afirmou não ter notado nada de anormal.

Os policiais encontraram vestígios de sangue no cachorro. Em seguida, levaram a vítima ao HGR para receber atendimento médico. Ele estava ferido no antebraço e nas pernas e os ferimentos precisaram ser suturados.

O dono do cachorro foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Ferla