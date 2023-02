Homem é atingido com golpe de terçado na cabeça ao entrar em briga de amigo em Boa Vista

Home sofreu corte profundo na região da testa e couro cabeludo. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista

Secom-RR/Divulgação/Arquivo

Um homem, de 36 anos, foi atingido por golpe de terçado na cabeça ao entrar em uma briga com um amigo na noite desse domingo (26), em Boa Vista. Ele sofreu um corte profundo em parte da testa e couro cabeludo. Ninguém foi preso.

A vítima relatou à Polícia Militar que estava em um bar bebendo com o amigo e um jardineiro, que ele não conhecia. O estabelecimento

Ele contou que o amigo e o jardineiro iniciaram uma discussão. A vítima tentou separar, mas acabou sendo atingido na cabeça pelo jardineiro.

Ferido, ele foi levado ao Hospital Geral de Boa Vista. Na unidade, disse não se lembrar o nome do amigo, nem o nome do bar.

Os policiais militares registraram o caso na delegacia para investigação. A vítima permaneceu n hospital.

Vittorio Ferla