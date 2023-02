Homem é atingido de raspão por tiros em calçada no Centro de Boa Vista

Autor dos disparos não foi localizado. Vítima foi atingida de raspão no queixo e braço direito. Cápsula de municição delfagrada foi encontrada no local dos disparos

Arquivo pessoal

Um homem, de 41 anos, foi atingido de raspão por tiros disparados no meio da rua no Centro de Boa Vista, na madrugada deste sábado (25). O autor do disparos estava de carro e não foi identificado.

A vítima relatou à Polícia Militar que estava deitado em uma calçada quando passaram dois carros e atiraram em direção a alguma pessoas que estavam na rua. O caso foi no cruzamento da rua Cecília Brasil com avenida Sebastião Diniz.

O homem foi atingido de raspão no queixo e braço direito. Quando a PM chegou no local ele recusou atendimento médico.

No local, os policiais encontraram uma cápsula deflagrada de munição 9 milímetros.

A PM registrou o caso no 1º Distrito Policial.

Vittorio Rienzo