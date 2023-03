Homem é atingido por golpe de faca no peito e morre em calçada de Gurupi

Crime aconteceu na manhã deste domingo (26). Vítima era usuária de drogas e tinha passagem por homicídio e outros crimes, segundo a polícia. Corpo estava no setor São José, em Gurupi, neste domingo (26)

Um homem de 36 anos foi morto com um golpe de faca neste domingo (26) em Gurupi, no sul do estado. O corpo estava caído em uma calçada do setor São José, no início da manhã. O suspeito ainda não localizado.

A ocorrência foi registrada às 7h27, mas o crime pode ter acontecido por volta das 5h. O corpo da vítima estava perto da parede de uma das casas da rua. De acordo com a Polícia Militar (PM), quando as equipes foram chamadas ele já estava sem vida.

Havia um ferimento no lado esquerdo do peito do homem. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico responsável apenas constatou o óbito.

No levantamento sobre a vítima, a polícia descobriu que havia passagens pelos crimes de homicídio, furto, roubo, lesão corporal e vandalismo. A Polícia Civil informou que a morte teria acontecido de madrugada. O homem era usuário de drogas, teria abandonado o trabalho e estava morando nas ruas da cidade.

Investigações preliminares da polícia apontam que ele teria se desentendido com outro usuário, mas até a tarde deste domingo o autor do crime não tinha sido encontrado pelas autoridades.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para analisar e remover o corpo, que deve ser entregue à família no fim do dia após exames. A 12º Delegacia de Gurupi registrou o caso e a especializada em homicídios (DHPP) está investigando o caso.

