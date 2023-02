Homem é atropelado por trem em Barra do Piraí

Acidente aconteceu na linha férrea, na altura do bairro Ponte do Andrade. Vítima foi socorrida em estado estável para Santa Casa. Um homem ficou ferido depois de ter sido atropelado por um trem na tarde desta quinta-feira (2), em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu na linha férrea, na altura do bairro Ponte do Andrade.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa.

O Samu informou que o homem deu entrada na unidade médica com estado de saúde estável. Ele estava com alguns arranhões no rosto e reclamou de dores no ombro direito.

Procurada pelo g1 , a MRS, concessionária responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido. Leia a nota na íntegra:

“Lamentamos confirmar o caso registrado no início da noite de hoje, dia 2, no município de Barra do Piraí (RJ). O envolvido é colaborador de uma empresa contratada pela MRS para a realização de serviços de manutenção ferroviária. Após o ocorrido, ele foi encaminhado ao hospital.”

