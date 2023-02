Homem é autuado em R$ 2,5 mil por manter cinco aves em cativeiro, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (9), no Parque Alexandrina. Os pássaros foram soltos em seu habitat natural. Homem é autuado por manter cinco aves em cativeiro, em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 27 anos, foi multado, nesta quinta-feira (9), em R$ 2,5 mil por manter cinco aves em cativeiro no Parque Alexandrina, em Presidente Prudente (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os agentes avistaram os animais da fauna silvestre, da espécie Coleirinho, mantidas em cativeiro.

Um Auto de Infração Ambiental foi elaborado no valor de R$ 2,5 mil por ter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem autorização do órgão competente. Os pássaros, por apresentarem estado bravio, foram soltos em seu habitat natural.

