Homem é autuado por pedir beijo a adolescente em Barra do Piraí; ele teria feito chantagens com vídeo íntimo da vítima, diz polícia

Segundo a polícia, assédio ocorria por meio de mensagens no celular. Envolvidos prestaram depoimento, e acusado vai responder em liberdade por abusos contra crianças ou adolescentes. Um homem, de 26 anos, foi autuado por chantagear uma adolescente de 15 anos em troca de beijos em Barra do Piraí (RJ). O caso aconteceu na noite de quarta-feira (8).

Segundo a polícia, ele teria posse de um vídeo intimo da vítima e usava isso para chantageá-la por mensagens no celular, prometendo compartilhar as imagens caso ela se recusasse a beijá-lo.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Barra do Piraí. A menina, por ser menor de idade, estava acompanhada do irmão mais velho. Depois de serem ouvidos, o homem foi autuado por abusos contra crianças ou adolescentes e vai responder pelo crime em liberdade.

Vittorio Ferla