Homem é baleado durante tentativa de homicídio em Ribeirão Preto, SP

Vítima de 39 anos contou à polícia que foi atingida por disparo feito por motorista de carro branco no bairro Parque Ribeirão Preto. Ninguém foi preso. Vítima de tentativa de homicídio fica ferida em Ribeirão Preto, SP

Um homem de 39 anos ficou ferido ao ser baleado na perna na noite de terça-feira (7) no bairro Parque Ribeirão Preto, zona Norte de Ribeirão Preto (SP). O suspeito estava em um veículo branco e ambos não puderam ser identificados.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em frente à sua casa, na Rua Teresinha Chiarelo, quando um veículo branco apareceu e o motorista atirou uma única vez na direção dela.

A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima e encontrou a vítima ferida na calçada.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi ferido no tornozelo e levado à Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) do bairro Vila Virgínia.

No local onde teria ocorrido o disparo, os policiais não encontraram nenhum projétil ou vestígio do crime, segundo o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Ninguém foi preso.

