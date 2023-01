Homem é baleado e morre ao tentar assaltar policiais militares de folga no litoral de SP; VÍDEO

Quatro homens armados tentaram roubar dois policiais militares que atuam na Operação Verão, em Guarujá. Dois assaltantes foram baleados e um PM foi atingido na perna durante o tiroteio. Criminoso é baleado e morre ao tentar assaltar PMs no litoral de SP

Quatro assaltantes tentaram roubar dois policiais militares que estavam de folga em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, houve troca de tiros e dois assaltantes, de 18 e 29 anos, foram baleados, sendo que o mais novo morreu. Um dos policiais também foi atingido, mas não corre risco de morte.

Dois policiais militares, que estão escalados para a Operação Verão, estavam de folga neste sábado (8) e consertavam um carro na Avenida General Rondon, no bairro Jardim Astúrias. Por volta das 19h, eles foram surpreendidos por quatro homens armados.

Criminoso baleado foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro municipal de Guarujá, mas morreu na unidade de saúde

g1 Santos

Os criminosos anunciaram o assalto e revistaram as vítimas, quando encontraram a arma de um dos policiais. Segundo a PM, após encontrar o revólver do agentes, os assaltantes iniciam os disparos.

Um dos policiais foi atingido na perna e dois suspeitos também foram baleados. Ainda de acordo com a PM, os assaltantes foram encaminhados pela equipe de resgato do Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico.

De acordo com a prefeitura de Guarujá A Prefeitura de Guarujá, um dos feridos foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Matheus Santamaria, conhecida como UPA Rodoviária, mas morreu ao chegar no local

O outro baleado foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro (HSA). Segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde do paciente é estável, e ele permanece internado em leito na enfermaria, com escolta policial.

Assaltante foi baleado durante tentativa de assalto na Avenida General Rondon, em Grarujá

Reprodução/Guarujá Mil Grau

Os outros dois comparsas, de 17 e 23 anos, fugiram durante a troca de tiros. Porém, de acordo com a Polícia Militar, eles foram localizados na região pouco tempo após a fuga. A corporação ressaltou que os suspeitos foram encaminhados a Delegacia Sede de Guarujá, onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com a secretaria estadual de Segurança Pública (SPP), foi constatado que uma das motocicletas utilizadas pelos assaltantes era roubada. A SSP acrescentou em nota que a perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, tentativa de latrocínio, apreensão de adolescente e receptação de veículo.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata