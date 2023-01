Homem é baleado e morto quando chegava em casa na região sul de Palmas

Crime aconteceu no Jardim Aeroporto, em Taquaralto. Polícia Civil está investigando o caso. Um homem de 34 anos foi surpreendido por criminosos e morto a tiros na região sul de Palmas. O caso aconteceu no fim da tarde deste sábado (28), no Jardim Aeroporto, em Taquaralto.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Aladjone Araújo. Ele chegava a uma casa do setor e acabou sendo alvejado no momento em que descia do carro. A vítima foi encontrada morta ainda dentro do veículo.

A perícia foi acionada para analisar o local e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. O delegado plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e a especializada vai apurar o crime.

Nenhum suspeito pelo assassinato foi preso.

O g1 pediu mais detalhes da ocorrência à Polícia Militar (PM) e aguarda retorno.

LEIA TAMBÉM:

Quatro pessoas ficam feridas após suspeito abrir fogo em bar de Taquaralto

Tiroteio

Também neste sábado (28), quatro pessoas ficaram feridas depois que um homem atirou em um bar localizado na Avenida Tocantins, em Taquaralto, região sul de Palmas.

Testemunhas informaram às polícias Civil e Militar que o suspeito parou um carro no local, que fica perto de um posto de combustível e abriu fogo.

Duas vítimas foram levadas para uma UPA da região e outras duas para o Hospital Geral de Palmas (HGP), por causa das gravidades dos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também está investigando o caso. Nenhum suspeito foi preso.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa