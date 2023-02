Homem é baleado em bar em Ji-Paraná, RO

Vítima ainda não teve sua identidade informada. Polícia ainda não encontrou o suspeito do assassinato em Ji-Paraná. Em bar de Ji-Paraná, homem é morto

arquivo pessoal

Um homem, que ainda não teve sua identidade informada, foi morto enquanto estava em um bar em Ji-Paraná (RO). A polícia tenta encontrar o suspeito do assassinato que aconteceu na noite de quinta-feira (23).

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de um crime de homicídio que aconteceu em um bar localizado na rua T-23 com Brasileia, no bairro Jorge Teixeira, que é o segundo distrito de Jipa. No local, um homem foi encontrado com vários tiros de arma de fogo.

De acordo com apurações preliminares, testemunhas relataram à polícia que viram o suspeito chegar no estabelecimento a pé. Depois ele teria sacado a arma e em seguida efetuado os disparos. A vítima morreu no local.

Vittorio Rienzo