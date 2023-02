Homem é baleado em tentativa de assalto na Zona Sul de Natal; VÍDEO

Criminoso chegou sozinho de moto e abordou pessoas que conversavam no bairro Pitimbu, em Cidade Satélite. Vítima tentou correr para dentro de casa e foi atingido por disparo. Homem é baleado no bairro Pitimbu, em Natal

Um homem foi baleado em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (15) no bairro Pitimbu, na Zona Sul de Natal. Câmeras de segurança da região registraram a ação criminosa (veja vídeo).

A vítima do disparo foi um homem de 58 anos, que foi atingido de raspão. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde ele foi atendido, inforrmou que ele recebeu alta nesta própria quarta.

O crime aconteceu por volta das 9h na Rua Visconde de Cruzeiro.

No vídeo, é possível ver a aproximação de um motociclista a um grupo de pessoas que conversam na calçada – eram quatro adultos e uma criança.

Quando o criminoso para a moto, o homem de 58 anos, que é um pastor, corre para dentro de casa e joga o celular debaixo do carro, na garagem. É nesse momento que o bandido dispara contra ele.

As demais pessoas na calçada aproveitam esse momento para correr e escapar. O bandido retorna à moto em seguida e foge sem levar nada.

O homem foi levado inicialmente para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade Satélite e em seguida encaminhado para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho. Ele recebeu alta nesta quarta.

