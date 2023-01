Homem é baleado em Volta Redonda

Caso aconteceu no bairro Siderlândia. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 27 anos, foi socorrida por populares para o Hospital São João Batista. Um homem foi baleado na noite de quinta-feira (26) em Volta Redonda (RJ). O crime aconteceu no bairro Siderlândia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 27 anos, foi socorrida por populares para o Hospital São João Batista.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar informações sobre o estado de saúde do paciente e aguarda resposta.

Um inquérito foi aberto na delegacia de Volta Redonda, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso e a motivação da tentativa do homicídio também era desconhecida.

