Homem é baleado na cabeça durante discussão em bar de Leme

Vítima está internada em estado gravíssimo na Santa Casa. Suspeito dos disparos foi preso. Delegacia de Leme

Um homem foi baleado na cabeça após uma discussão, na noite da sexta-feira (31), em um bar do bairro Jardim Vanessa, em Leme (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito brigavam no momento dos disparos. O autor dos tiros fugiu e foi preso momentos depois.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para a Santa Casa, onde está intubado em estado gravíssimo.

Uma viatura da polícia conseguiu localizar o suspeito dos disparos que fugia em um Gol. Ele confessou o crime.

Embaixo do banco do veículo, a PM encontrou uma pistola calibre 22, com quatro cartuchos intactos.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi indiciado por homicídio e porte ilegal de arma e permanece à disposição da Justiça.

