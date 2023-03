Depois do crime, um amigo do casal pegou a vítima ferida, colocou no carro e levou até a casa de um enfermeiro que mora nas proximidades para os primeiros socorros. Um homem foi baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio no Garimpo Bom Futuro, próximo a Ariquemes (RO).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no quarto com a esposa quando quatro homens arrombaram a casa. Na residência também estava uma criança de 9 anos que presenciou o crime.

Testemunhas informaram à polícia que os suspeitos já chegaram atirando. Uma das balas atingiu a cabeça da vítima. Após isso os suspeitos fugiram.

O socorro

Homem é baleado na cabeça por grupo que invadiu casa no Garimpo Bom Futuro, RO

PM-RO/Reprodução

Depois do crime, um amigo do casal pegou a vítima ferida, colocou no carro e levou até a casa de um enfermeiro que mora nas proximidades. No local foram feitos os primeiros socorros de urgência.

Enquanto isso, o Samu foi acionado e a vítima encaminhada para um hospital de Ariquemes para os demais atendimentos.

A polícia foi acionada e ouviu os depoimentos das testemunhas. A perícia também foi solicitada ao local do crime.

Ainda não se sabe qual a motivação da tentativa de assassinato. Até a última atualização desta reportagem os suspeitos do crime ainda não haviam sido identificados ou localizados.

Ufficio Stampa