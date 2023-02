Homem é baleado no peito após ter casa invadida em Cacoal, RO

Produtor rural precisou passar por cirurgias. Estado de saúde é considerado grave. Um produtor rural, morador da Linha 6 de Cacoal (RO), foi baleado várias vezes dentro de casa na última quinta (23). Até esta sexta-feira (24), os suspeitos ainda não haviam sido localizados.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava com a esposa e um filho dentro de casa quando quatro homens armados chegaram em duas motos, invadiram a residência e deram dois tiros contra ele. As balas atingiram a região do peito.

A polícia também disse que, durante a fuga, um dos suspeitos caiu e danificou uma das motocicletas do grupo. Por isso, os homens entraram em outra casa e levaram a moto de um morador do local.

O produtor rural foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência Regional (Heuro) de Cacoal para atendimento médico. Ele precisou passar por cirurgias. Atualmente o estado de saúde ainda é considerado grave.

