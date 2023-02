Homem é baleado no rosto em São Carlos

Caso aconteceu na noite da terça-feira (14), no bairro Eduardo Abdelnur. Ninguém foi preso. Vítima com rosto baleado foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos

Um homem de 40 anos foi baleado no rosto, na noite da terça-feira (14), na Rua Antônio Gallo, no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos (SP). Ninguém foi preso.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para atender a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por populares caída com um tiro no rosto.

O homem foi encaminhado à Santa Casa e passou por cirurgia. O quadro dele é estável.

A perícia esteve no local e realizou exames para ajudar na investigação. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Ferla