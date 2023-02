Homem é baleado nove vezes e morre em Franca, SP

Crime ocorreu na manhã deste sábado (25) na Vila São Sebastião e suspeito ainda não foi localizado. Polícia investiga o caso. Central de Polícia Judiciária em Franca (SP).

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (25) na Vila São Sebastião, em Franca (SP). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por nove disparos.

Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito de ser autor dos disparos é um homem que vestia uma blusa e um capacete, mas até a última atualização desta notícia ninguém havia sido identificado.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha passagens por tráfico drogas, sendo a mais recente em 2020.

Um boletim de ocorrência do caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

