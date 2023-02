Homem é capturado por homicídio após ter sido denunciado por ameaçar moradores com sucatas no litoral de SP

Ele jogava pedaços de alumínio, restos de placas de metal e xingava quem passava próximo à casa dele, no Mangue Seco. Homem procurado por homicídio e que causava pânico nas ruas foi preso no litoral de SP

Um homem foi preso após ser denunciado por ameaçar moradores com sucatas, na região de Mangue Seco, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a prefeitura, o indivíduo era suspeito de cometer um crime de homicídio, no bairro Santo Antônio, na mesma cidade.

De acordo com o Executivo, diversas pessoas registraram denúncias na Ouvidoria Municipal sobre as atitudes do homem, que agia de forma agressiva. Ele jogava pedaços de alumínio, restos de placas de metal e xingava quem passava próximo à casa dele, no Mangue Seco, onde guardava grande quantidade de objetos cortantes.

Durante patrulhamento de rotina, na última quinta-feira (15), agentes da guarda identificaram o homem, que estava sentado na calçada, com sacos de sucatas impedindo a passagem das pessoas. Na abordagem, a guarda civil solicitou os documentos dele e, após verificação, foi constatado que o homem era procurado da Justiça, por homicídio.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia Sede de Guarujá, onde a autoridade seguiu com o processo para que o mesmo fosse preso.

