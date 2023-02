Homem é condenado a 23 anos de prisão por tentar matar jovens que impediram espancamento de morador de rua em Caraguatatuba

O crime aconteceu em outubro de 2021, no centro da cidade. Um dos jovens agredidos, na época com 22 anos, ficou em estado grave após ser golpeado diversas vezes com garrafas de vidro. Fórum de Caraguatatuba.

Reprodução/Street View

Um homem de 28 anos foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado por tentar matar quatro jovens que impediram o espancamento de um morador de rua em Caraguatatuba (SP). O crime aconteceu em outubro de 2021.

Liderados pelo condenado Guilherme Leal Graça, cerca de 15 pessoas tentaram matar o grupo usando garrafas de vidro quebradas, pedras e pedaços de madeira. Um dos agredidos, na época com 22 anos, ficou em estado grave após ser cortado diversas vezes (leia mais sobre o caso abaixo).

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

O julgamento do principal autor do crime aconteceu no dia 31 de janeiro, na cidade do Litoral Norte, em júri popular. Ele foi condenado a 23 anos e 11 meses em regime fechado e um mês e cinco dias em regime aberto.

O pedido pela prisão foi realizado pelo Ministério Público ainda em 2021. Na solicitação, o promotor de justiça Renato Queiroz de Lima relata que o grupo liderado por Guilherme Graça tinha a clara intenção de matar os quatro jovens.

O crime

O caso aconteceu na madrugada do dia 13 de outubro de 2021, na avenida Arthur Costa Filho, próximo a um shopping, no Centro de Caraguatatuba.

De acordo com a investigação do Ministério Público, os quatro jovens saíram para aproveitar a noite na cidade quando, neste local, viram cinco pessoas espancando um morador de rua.

Os jovens se aproximaram para impedir o espancamento, quando os agressores se revoltaram e foram para cima do grupo. Líder dos criminosos, Guilherme Leal Graça, na época com 26 anos, chamou mais cerca de 10 pessoas que eram seus amigos e estavam próximas do local para bater nos jovens.

Os quatro jovens, então, saíram correndo. Um deles, na época com 22 anos, foi atingido nas costas por uma garrafada, que causou um corte e muito sangramento. Ferido, ele não conseguiu continuar a fuga e foi agredido no chão.

Segundo o MPSP, o homem de 22 anos só não morreu pois o atendimento médico conseguiu chegar a tempo. Ele foi resgatado em estado grave para uma unidade de saúde da cidade.

Os outros três jovens continuaram fugindo. Um deles conseguiu se esconder em um hotel do centro e contou com a ajuda de um funcionário, que acionou a Polícia Militar.

O terceiro jovem correu pela orla da Praia do Centro e o quatro entrou no mar. Segundo relato à polícia, ele precisou nadar por cerca de duas horas até um rio próximo, pois enquanto estava na água ainda via os agressores em quiosques com pedras e pedaços de madeira o esperando sair.

Praia do Centro, em Caraguatatuba (SP)

Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio com motivação fútil (o grupo tentou só salvar o morador de rua), com meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas.

Líder do grupo de agressores, Guilherme Graça já tinha passagens na polícia por ligação com o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furtos.

O g1 entrou em contato com a defesa do condenado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano