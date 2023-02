Homem é condenado a 36 anos de prisão por estuprar e matar asfixiada jovem no interior de SP

André Mário Rodrigues Nogueira foi condenado por homicídio triplamente qualificado, estupro e ocultação de cadáver em Jaú (SP). Vítima, de 22 anos, foi encontrada seminua em estrada de terra, em dezembro de 2018. Homem é sentenciado a 36 anos de prisão por estuprar e matar asfixiada jovem em Jaú, no interior de SP

A Justiça sentenciou a 36 anos de prisão o homem indiciado por estuprar e matar asfixiada a jovem Bruna Vides Ribeiro, de 22 anos, em Jaú, no interior de SP, em dezembro de 2018. O Tribunal do Júri foi realizado na última sexta-feira (24).

André Mário Rodrigues Nogueira foi condenado por homicídio triplamente qualificado (por emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio), estupro e ocultação de cadáver.

Segundo o processo, a pena é de 36 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão. O réu, que havia sido preso poucos dias após o crime, não poderá recorrer da decisão em liberdade.

Jovem foi encontrada em uma estrada de terra de Jaú (SP), em dezembro de 2018

Relembre o caso

O corpo de Bruna Vides foi encontrado em uma estrada de terra próximo do local onde ela foi morta, no Jardim Padre Augusto Sani, no 4 de dezembro de 2018. Segundo o laudo pericial, ela estava seminua, com as mãos amarradas com uma calcinha e com a alça da própria bolsa enrolada no pescoço.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era natural do Paraná e morava há duas semanas em Jaú com uma irmã mais velha.

As investigações apontaram que Bruna trabalhava como garota de programa na cidade. A jovem e o réu, à época com 33 anos, haviam ido juntos para um motel. No local, ela foi agredida, estuprada e estrangulada com a alça da própria bolsa por ele. Após o assassinato, o corpo dela foi jogado em uma estrada, onde foi descoberto horas depois.

Polícia prende suspeito de enforcar e matar jovem com alça da bolsa dela em Jaú

Imagens de circuito de segurança ajudaram a polícia a identificar o indiciado. Um trecho das gravações mostra a vítima entrando em um carro, por volta das 14h30 de 4 de dezembro, e seguindo em direção ao motel (assista acima).

Outras câmeras também flagraram o mesmo carro trafegando na região, desta vez em direção ao local onde o corpo foi encontrado, por volta das 16h30, já em alta velocidade.

Imagens do circuito de segurança mostram a vítima se aproximando e entrando no carro do indiciado, em Jaú (SP)

Após identificar o carro, a polícia chegou até André, que foi preso em 12 de dezembro, oito dias depois do crime. À época, o veículo foi apreendido e passou por perícia. O indiciado ficou preso preventivamente na Cadeia Pública de Barra Bonita (SP).

“Foi muita covardia, ela só tinha 22 anos e uma vida inteira pela frente. Era minha irmã caçula e ainda estamos tentando entender o porquê de tanta violência. Ela não merecia isso”, desabafou, na época, Natan Elias Ribeiro, irmão da vítima.

Em 5 de janeiro de 2019, exames de DNA comprovaram a autoria do crime por parte do indiciado. A partir do material biológico recolhido no corpo da vítima, o laudo da polícia concluiu que havia material genético do suspeito sob suas unhas de Bruna, indicando sinais de defesa, e também na região genital, indicando a violência sexual, atestada pelo Instituto Médico Legal (IML) mais tarde.



