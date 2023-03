Homem é condenado a 5 anos de prisão e pagamento de R$ 20 mil por venda ilegal de anabolizantes

Em 2017, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, em Marília (SP), após a denúncia de uma mulher. Fórum de Marília

Um homem foi condenado a mais de cinco anos de prisão, em regime inicial fechado, por importar, armazenar e vender anabolizantes de forma ilegal em academias de Marília, no interior de São Paulo. Ele também deverá pagar uma multa de cerca de R$ 20 mil à Justiça.

A decisão, emitida nesta quarta-feira (29) e publicada nesta quinta (30), cabe recurso.

Conforme o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), no dia 10 de fevereiro de 2017, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, no bairro Professor Antônio da Silva Penteado, após a denúncia de uma mulher.

No local, os policiais encontraram seringas, anabolizantes sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Os produtos foram apreendidos.

No dia 20 de outubro daquele ano, os policiais foram até outro enderenço relacionado ao acusado, na Rua Azarias Carvalho Leme, após outra denúncia, e encontraram produtos semelhantes, como hormônios, também sem licença da Anvisa.

Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Marília.

No processo, o homem afirmou que adquiriu os frascos de anabolizante e hormônio no Paraguai, para uso pessoal, e negou a venda dos produtos em academias.

Ainda no interrogatório, ele confessou que começou a usar os esteroides em 2014 e que, no ano em que a polícia realizou a busca e apreensão na casa dele, tornou-se dependente dos anabolizantes.

O homem foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ao pagamento de 594 dias-multa, que equivale a cerca de R$ 20 mil, além da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto.

