Homem é denunciado após se passar por cirurgião-dentista em Rondônia

Um homem que realizava procedimentos odontológicos através de materiais e instrumentais de uso exclusivo do cirurgião-dentista, em Candeias do Jamari (RO), foi alvo de uma ação do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO-RO), em conjunto com a Polícia Militar (PM) e a Vigilância Sanitária.

Segundo o CRO, o denunciado atuava como cirurgião, sendo que ele possuía apenas registro de Auxiliar em Prótese Dentária (APD). Dessa forma, a atuação dele foi caracterizada como “exercício ilegal da profissão na odontologia, crime previsto no Código Penal (Artigo 282)”.

Além disso, o Conselho também constatou que o estabelecimento em que o homem trabalhava funcionava de forma irregular, pois não possuía regularização juntos aos órgãos competentes.

A PM registrou boletim de ocorrência e o denunciado assinou Termo Circunstanciado (TCO). Durante a ação, a Vigilância Sanitária fez a interdição parcial do estabelecimento.

