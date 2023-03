Homem é detido ao manter cachorros em situação de maus-tratos em Tremembé

Quatro cães foram encontrados com magreza excessiva. Homem foi multado em R$ 12 mil. Homem é multado e conduzido para delegacia por maus-tratos a cães, em Tremembé

Divulgação/PM Ambiental

Um homem foi detido e multado em R$ 12 mil, nesta terça-feira (14), por manter quatro cachorros da raça Pit Bull, em situação de maus-tratos no bairro Flor do Vale, em Tremembé. Os cães foram encontrados em uma residência e estavam com magreza excessiva, sem alimentação e água.

A equipe da Polícia Ambiental e uma veterinária da prefeitura localizaram os cães após uma denúncia que receberam. No local, os animais estavam em condições de maus-tratos, desnutridos e sem ração e água.

Diante dos fatos, os cães foram recolhidos e encaminhados para a zoonoses, onde vão receber todos os cuidados e tratamentos necessários.

Já o proprietário do local foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão de Tremembé, onde prestou depoimento, foi autuado em R$ 12 mil e liberado em seguida.

