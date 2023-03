Homem é detido após ser flagrado se masturbando em ônibus intermunicipal em São José

Passageiro que presenciou a cena, filmou o homem durante a prática e denunciou ao motorista. Um homem de 30 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (31) após ser pego se masturbando dentro de um ônibus da Pássaro Marrom, em Jacareí. Um passageiro que flagrou a cena, filmou o ato e comunicou o motorista.

O ônibus fazia trajeto de São Paulo para São José dos Campos, quando, no pedágio de Jacareí, um passageiro flagrou o homem se masturbando.

Imediatamente, o passageiro gravou a cena com o seu celular e informou ao motorista do ônibus sobre a situação.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do ônibus acionou a Polícia Militar e o homem foi indagado já no Terminal Intermunicipal de São José dos Campos.

O homem preferiu não se manifestar a respeito e foi levado à delegacia de plantão, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele vai responder por ato obsceno.

O que diz a Pássaro Marrom

A empresa confirmou o ato ocorrido e disse que está colaborando com as autoridades policiais. A viação lamentou o caso e que repudia qualquer violação da integridade e honra de seus clientes. Por fim, a empresa diz que, em casos de importunação, os passageiros podem acionar a polícia.

