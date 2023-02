Homem é detido com documento falso ao tentar pegar empréstimo em banco de Natal

Caso aconteceu nesta quinta-feira (2), segundo informou o Itep, que identificou falsificação. Carteira de identidade emitida pelo Itep/RN

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

Um homem foi preso nesta quinta-feira (2) ao usar um documento falso para tentar pegar um empréstimo em uma agência bancária em Natal.

O atendente desconfiou da carteira de identidade apresentada pelo suspeito e entrou em contato com o Instituto de Identificação do Itep – Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte – que fornece serviço de verificação de veracidade de identidades.

“O setor especializado em fraudes de documentos realizou a checagem e constatou que os dados não estavam corretos. O suspeito pegou as informações de uma outra pessoa, colocou a própria foto e digital e foi ao banco fazer o empréstimo”, informou o Itep.

Com a fraude confirmada, a 2ª Delegacia de Polícia Civil foi acionada e deteve o homem.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano