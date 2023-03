Homem é detido em estrada de Mogi Mirim por roubo de carga de tubos avaliada em R$ 110 mil

Caminhão, que saiu de Betim (MG), foi interceptado pela Polícia Rodoviária em local às margens da Rodovia SP-340. Vítima foi abandonada em Paulínia (SP). Caminhão roubado foi interceptado em estrada municipal de Mogi Mirim

O roubo de um caminhão que transportava uma carga de tubos metálicos avaliada em R$ 110 mil terminou com um suspeito preso na Estrada de Santa Maria, em Mogi Mirim (SP), na tarde desta terça-feira (7).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista saiu de Betim (MG), foi sequestrado por volta das 13h em um restaurante às margens da Rodovia Anhanguera (SP330), na região de Campinas (SP), e liberado na região central de Paulínia (SP).

A vítima comunicou o roubo do veículo à empresa de rastreamento, que, por sua vez, acionou a Polícia Rodoviária.

A corporação, então, iniciou patrulhamento inicialmente pela Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340) e depois acessou a estrada municipal de Mogi Mirim, onde localizou o caminhão.

O condutor tentou fugir com o veículo ao perceber a presença da viatura. Depois, abandonou o caminhão e entrou a pé em uma plantação de milho, mas acabou detido.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Mogi Guaçu (SP).

