Homem é detido por furtar peça de ar-condicionado em faculdade de Jaguariúna

Segundo a PM, suspeito confessou que furtou condensador do equipamento para poder comprar drogas. Ele foi levado ao Distrito Policial da cidade. Condensador de ar-condicionado furtado de faculdade em Jaguariúna

Polícia Militar

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (29) por furtar uma peça de um ar-condicionado instalado no campus I do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

Após o furto, que ocorreu por volta da 0h30, a Polícia Militar e localizou um suspeito com um condensador de ar-condicionado, a cerca de 150 metros da faculdade, localizada na Rua Amazonas, no bairro Jardim Dom Bosco.

Ao ser abordado, segundo a PM, o homem confirmou que havia furtado para poder comprar drogas.

O caso foi registrado como furto qualificado no Distrito Policial (DP) da cidade, onde o suspeito ficou à disposição da Justiça.

Vittorio Ferla