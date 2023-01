Homem é detido suspeito de dopar e estuprar cadela em Itaocara, no RJ

Caso foi registrado na delegacia como maus-tratos no domingo (22). Suspeito foi ouvido e liberado e polícia abriu inquérito para apurar o crime. Um homem foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos por suspeita de ter dopado e estuprado uma cadela em Itaocara, no Noroeste Fluminense.

O caso foi registrado neste domingo (22) depois que policiais militares receberam denúncias sobre os maus-tratos e abuso sexual.

Segundo a polícia, os militares foram até o local, interrogaram o suspeito e identificaram que a cadela estava dopada com algum tipo de medicamento pois apresentava sinais de tontura e não conseguia ficar em pé por muito tempo.

Ele foi levado para a delegacia e foi liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o crime de maus-tratos.

