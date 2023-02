Homem é detido suspeito de matar gatos envenenados e esconder animais em sacos no interior de SP

Suspeito foi identificado por meio de uma operação feita por agentes da Delegacia de Proteção Animal da Seccional de Botucatu (DEPA). Homem prestou depoimento e vai ser investigado pela Polícia Civil. Animais envenenados foram encontrados em Botucatu (SP)

Polícia Civil/Divulgação

Um homem foi detido pela Polícia Civil suspeito de matar gatos por envenenamento, em Botucatu (SP).

O suspeito foi identificado por meio de uma operação feita por agentes da Delegacia de Proteção Animal da Seccional de Botucatu (DEPA), na última sexta-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, três felinos foram encontrados dentro de sacos plásticos em um terreno cujo endereço não foi divulgado.

O suspeito prestou depoimento e responderá o inquérito policial em liberdade, porém, se condenado pode pegar até cinco anos de prisão.

Três felinos foram encontrados envenenados em Botucatu (SP)

Polícia Civil/Divulgação

