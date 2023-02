Homem é eletrocutado ao tentar furtar fios de transformador em Ribeirão Preto, SP

Incidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10) em terminal ferroviário na Vila Carvalho, zona Norte. Homem foi levado com queimaduras ao HC-UE e está sob escolta policial. Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, SP

Cedoc/EPTV

Um homem de 33 anos ficou gravemente ferido ao ser eletrocutado na madrugada desta sexta-feira (10) em Ribeirão Preto (SP). Segundo o boletim de ocorrência, ele recebeu a descarga ao tentar furtar os fios de um transformador.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h15, para atender a uma ocorrência de tentativa de furto no terminal ferroviário da Rua Equador, na Vila Carvalho, zona Norte da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante da Ferrovia Centro-Atlântica contou aos policiais que estava trabalhando quando houve um apagão no local. Durante a ronda, ele escutou um gemido e encontrou um homem caído e pedindo socorro.

Segundo o vigilante, o homem foi eletrocutado após pular o alambrado e cortar os fios de um transformador.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou o homem para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). Ele sofreu queimaduras no fêmur direito e nos membros superiores, permanecendo sob escolta da Polícia Militar.

O caso foi registrado como tentativa de furto de fios e cabos. A pena para o crime varia de dois a oito anos.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano